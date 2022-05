Oscar 2022, nuovo scandalo clamoroso: i premi di Twitter stati truccati dai bot!

Nonostante le polemiche sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock non si siano ancora spente, una nuova controversia si accende sugli Oscar 2022: a quanto pare, infatti, gli Oscar dei fan sono stati truccati.

Un nuovo rapporto pubblicato in esclusiva da The Wrap, infatti, sostiene che i premi inaugurali degli Oscar "Fan Favorite" e "Cheer Moment" - assegnati rispettivamente ad Army of the Dead e Justice League, entrambi di Zack Snyder - potrebbero essere stati vittime di votazioni truccate. I due nuovi Oscar, assegnati durante la cerimonia, sono stati i primi nella storia ad essere assegnati dai fan, che nelle settimane precedenti alla Notte degli Oscar hanno potuto votare su Twitter, partner ufficiale dell'Academy. Qualcosa però è andato storto.

Il rapporto di The Wrap cita i risultati dello strumento di monitoraggio dell'analisi degli hashtag Tweetbinder, che ha stabilito che i votanti più attivi a entrambi i sondaggi erano programmi web autonomi, per gli amici bot, che apparentemente hanno presentato migliaia di voti falsi per Army of the Dead e Justice League. Ciò ha apparentemente provocato alcune tendenze sorprendenti, come ad esempio un picco (il 27 febbraio) in cui sono stati espressi oltre 25.000 voti, una cifra spropositata rispetto alla normale media giornaliera (compresa tra 4.000 e 15.000 voti). David Kirsch, un professore dell'Università del Maryland citato nell'articolo, sostiene anche che le attività degli account che hanno votato "certamente non sembrano essere state generate da un utente umano".

Insomma, gli Oscar 2022 continuano a far discutere e qualcosa ci dice che gli Oscar dei fan non torneranno il prossimo anno: staremo a vedere se l'Academy rilascerà una dichiarazione in merito, come sempre continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.