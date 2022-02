Oscar 2022: sappiamo tutti che Spider-Man vincerà nella nuova categoria, OscarFanFavorite

In una mossa a sorpresa, gli Oscar 2022 hanno presentato una sorta di nuova categoria per l'edizione 94 degli Academy Awards, il cosiddetto Oscar al film preferito dai fan, che sarà votato dagli utenti sui social network a colpi di hashtag.

Naturalmente sappiamo tutti che sarà Spider-Man: No Way Home a vincere in questa 'categoria', dato che migliaia di fan hanno già iniziato a spingere per il film a colpi di tweet, scrivendo il titolo accompagnato come da indicazioni dell'Academy dall'hashtag #OscarsFanFavorite: ogni utente potrà twittare 20 volte nell'arco di un giorno in un periodo compreso dal 14 febbraio al 3 marzo, dopodiché il film più cliccato sarà annunciato durante la Notte degli Oscar.

Considerata la passione dei fan del MCU è improbabile che un qualsiasi altro film del 2021 possa anche solo rischiare di avvicinarsi ai numeri che farà No Way Home in questo grande sondaggio ufficiale proposto dall'Academy, ma la mossa non è stata accolta favorevolmente da tutti: in effetti, questo 'nuovo Oscar' onorario fa quasi pensare ad una riformulazione del controverso 'Oscar al film popolare' proposto in pompa magna qualche anno fa e poi immediatamente ritrattato, e l'operazione farebbe pensare ad uno stratagemma dell'Academy per avvicinare il grande pubblico all'evento, che negli ultimi anni in termini di ascolti ha iniziato a calare a picco.

Tornano quindi subito in mente le recenti dichiarazioni di Kevin Smith su Spiderman e gli Oscar, che ha accusato l'Academy di essere lontana dai gusti dei fan: il nuovo 'Oscar da votare su Twitter' sembra una mossa in questa direzione, ma quanto sarà efficace?