Oscar 2022, Ricky Gervais difende Chris Rock:'L'alopecia non è una disabilità'

Ricky Gervais ha pubblicamente difeso Chris Rock e la sua battuta alla cerimonia degli Oscar. Gervais è stato tirato in causa in questi giorni perché secondo alcuni commentatori lui avrebbe fatto una battuta diversa da quella incriminata di Rock, anche in virtù della sua esperienza da presentatore in cerimonie di questo tipo.

"Non si picchiano le persone per una battuta, per quanto cattiva. E la sua non era affatto cattiva, era molto banale. Io avrei fatto una battuta sul suo amante" ha dichiarato Gervais, in riferimento alla relazione di Pinkett Smith con il cantante August Alsina. Dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, la star di King Richard si è scusato con il collega e con l'Academy.



Gervais si è soffermato sulla questione dell'alopecia:"Qualcuno l'ha chiamata disabilità... Bene, allora, visto che anch'io sto diventando completamente calvo significa che d'ora in poi sono disabile e posso parcheggiare nel posto dei disabili accanto al supermercato".

Anche il fratello di Rock, Kenny Rock, ha difeso la battuta del parente:"La battuta era divertente. Non era divertente in maniera esilarante, ma so che se avesse saputo che ha l'alopecia... Non ci avrebbe fatto una battuta. Ma non lo sapeva".



Will Smith si è dimesso dall'Academy qualche giorno dopo l'accaduto e il polverone scatenato dal suo gesto violento nei confronti di Chris Rock, reo di aver pronunciato una battuta infelice nei confronti della moglie dell'attore, Jada Pinkett Smith.