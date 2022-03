Oscar 2022, clamoroso: Chris Rock non sapeva che Jada Pinkett Smith avesse l'alopecia

Stando a quanto riferito in precedenza da P. Diddy, Chris Rock e Will Smith avevano già messo una pietra sopra l'accaduto alla Notte degli Oscar, ma un nuovo report diffuso da TMZ sostiene, al contrario, che i due non si sono ancora rivolti la parola dopo l'episodio dello schiaffo. Inoltre, sembra che il comico non fosse del tutto in buona fede.

P. Diddy aveva infatti dichiarato subito dopo l'episodio dello schiaffo di Will Smith: "Non è un problema, è passata, posso confermarlo. Sono fratelli, andiamo avanti con amore" sono state le parole del rapper, che lasciavano quindi supporre che una riconciliazione fosse avvenuta nel dietro le quinte o magari durante il party successivo alla premiazione, durante il quale Will e Jada sono stati visti ballare spensierati in compagnia di tutti gli altri presenti.

In verità, Will Smith e Chris Rock non hanno sotterrato l'ascia di guerra, nonostante i report dicano il contrario... infatti non hanno più parlato dopo lo schiaffo. Una fonte con conoscenza diretta dei fatti ha affermato a TMZ che Chris e Will non hanno risolto nulla, nonostante una dichiarazione di Diddy che diceva che tutto era a posto. Infatti, pare che l'intera faccenda abbia stordito Chris... che è andato dritto nel suo camerino dopo lo schiaffo e che non c'è stata più alcuna comunicazione tra i due uomini.

TMZ ha anche parlato con un amico intimo di Chris che era agli Oscar... e questi ha riferito che, anche prima dell'incidente con Will, non aveva "alcuna intenzione di rimanere" nei paraggi dopo la cerimonia... è andato nel suo camerino e poi ha lasciato l'edificio.

E poi il retroscena forse più importante: la fonte afferma che Chris non aveva idea che Jada avesse l'alopecia e che lui "non ha nemmeno un solo osso cattivo in tutto il corpo". Quindi Chris Rock era in buona fede quando faceva la battuta sul sequel di Soldato Jane con Jada Pinkett Smith. Questo spiegherebbe anche l'improvvisazione sul palco, dato che pare che la battuta su Jada non fosse prevista dal copione.