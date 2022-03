Oscar 2022, i registi contro l'esclusione delle 8 categorie: 'E' un grosso errore'

Quest'anno gli Oscar 2022 presenteranno una controversa novità, dato che otto categorie non saranno premiate durante la diretta: la decisione dell'Academy ha attirato parecchie polemiche, l'ultima dei quali arriva da alcuni dei registi più in vista di Hollywood.

Durante la 26a edizione degli Art Directors Guild Awards che si è tenuta nella notte italiana (cerimonia dedicata alla premiazione delle migliori scenografie, e quello dell'Oscar alla migliore scenografia è proprio una delle categorie che saranno escluse dalla diretta degli Academy Awards) Denis Villeneuve, il regista di Dune, ha dichiarato:

"Onestamente, penso che l'Academy stia commettendo un grave errore. Capisco che si trovano sotto una pressione tremenda, ma penso che questa non sia la decisione giusta per uscirne. Il fatto è che il cinema è un lavoro di squadra. Ognuno fa il suo compito, altrimenti il film crolla. I media parlano molto dei registi, tantissimo degli attori, ma tutte le persone che lavorano dietro le quinte spesso vengono dimenticate. Questi premi sono per loro".

Secondo Villeneuve la forte protesta scatenatasi a causa della decisione dell'Academy convincerà l'associazione a fare marcia indietro già dal prossimo anno. "Penso che gli Oscar stiano attraversando una crisi di identità. Non credo che ci sia qualcosa di sbagliato negli Academy Awards. Io personalmente li adoro e penso che tutti sappiano cosa li aspetta: uno spettacolo scintillante, molto lungo, pieno di bei momenti, a volte noioso. Ma ogni singola edizione è differente e fa storia a sé. Fa parte dello spettacolo. Vedremo cosa succederà quest'anno, ma penso che non sia la strada giusta."

Sulla faccenda è intervenuta tramite collegamento video anche Jane Campion, regista di The Power of Dog, il film più nominato agli Oscar 2022, che ha accettato il Cinematic Imagery Award: "Visti i recenti cambiamenti nel formato degli Oscar, voglio prendermi un momento per esprimere quanto sia importante la scenografia per la creazione di un buon film. Personalmente avrei sicuramente incluso l'Oscar alla migliore scenografia nel corpo principale della serata, perché è un aspetto vitale nell'arte del cinema. E' una delle cose più importanti."

Per altre letture, ecco quando e dove vedere gli Oscar 2022 in Italia.