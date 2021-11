Oscar 2022, record di titoli internazionali in lizza per entrare in nomination

Sono 93 i film presentati per entrare nella lista finale di nomination all'Oscar per il miglior film internazionale all'edizione 94 degli Academy Award, eguagliando il record dello scorso anno. Manca ancora qualche settimana all'annuncio delle nomination ma l'Academy ha svelato il numero dei film che hanno avanzato la loro candidatura.

La lista di film in lizza quest'anno include titoli come il francese Titane, il norvegese The Worst Person in the World, il tedesco I'm Your Man, il colombiano Memoria, il danese Flee, il boliviano The Great Moment, il finlandese Compartment No. 6, l'islandese Lamb, il messicano Prayers for the Stolen e l'iraniano A Hero di Asghar Farhadi.



Per l'Italia in corsa È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che già trionfò in passato grazie a La grande bellezza.

Tutti i 93 film saranno resi disponibili nelle sale di proiezione online riservate ai membri per consentire di selezionare i titoli che finiranno poi per concorrere all'ambita statuetta.



Per garantire che ogni film sia visto da un numero sufficiente di selezionatori ogni membro è stato inserito in uno dei cinque gruppi; ad ogni gruppo vengono assegnati 18 o 19 film e un membro deve vedere 12 di quei film per poter votare. Un comitato accreditato AMPAS di ciascun Paese è autorizzato a presentare un singolo film nazionale per concorrere alla nomination (soggetto alla revisione dell'Academy).



Tra i favoriti Titane, titolo vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2021.