Oscar 2022, la reazione del web alla battuta di Amy Schumer tagliata dallo show

Dopo la conduzione degli Oscar 2022, Amy Schumer aveva già fatto parlare di sé tra i tagli ai suoi segmenti comici e - suo malgrado - le minacce di morte in risposta a una scenetta con Kirsten Dunst. Nelle scorse ore, dopo che l'attrice ha rivelato una delle battute tagliate dal suo breve numero, sul web si è scatenato un vero e proprio roast.

Le polemiche sulla conduzione di Amy Schumer di certo sono passate in secondo piano qui in Italia, dove fin dalle prime ore della mattina seguente alla premiazione la notizia di maggior impatto è stata quella dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock.

Un evento che è costato caro a Will Smith, che si è dimesso dall'Academy, e che ha sconvolto anche Amy Schumer: "Penso che possiamo essere tutti d'accordo che il modo migliore per cancellare quanto successo sia guardare in streaming la mia serie 'Life & Beth' e venire a vedermi in tour quest'autunno. Ma per davvero, sono ancora arrabbiata e traumatizzata" aveva scritto l'attrice in un post su Instagram.

Nelle scorse ore, invece, Schumer ha rivelato una delle battute che sono state tagliate dal suo momento comico nella serata delle statuette più prestigiose del cinema, una battuta che include una serie di allusioni hot citando vari titoli tra i film in gara, oltre alla serie hit Netflix Squid Game.

Il pubblico sembra non aver accolto positivamente questa battuta, che oltre ad essere percepita come poco divertente ha suscitato una reazione decisamente ostile, con un fuoco di fila di meme e battute che è risultato in un vero e proprio roast alla comicità dell'attrice statunitense!