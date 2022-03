Oscar 2022, Rachel Zegler è in West Side Story ma non è stata invitata alla cerimonia!

Nonostante West Side Story di Steven Spielberg sia candidato a 10 Premi Oscar, la sua protagonista Rachel Zegler non sarà alla cerimonia di premiazione perché non è stata invitata. Lo ha confermato la stessa attrice, che per il ruolo ha vinto pure un Golden Globe, pubblicamente nel corso di un post condiviso sul suo profilo Instagram.

Dopo aver postato una serie di fotografie su Instagram, Rachel Zegler ha risposto al commento di un fan che le faceva sapere di non vedere l'ora di scoprire che vestito avrebbe indossato nel corso della cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. "Non sono stata invitata. Quindi tuta e pigiamone del mio ragazzo", è stata la riposta dell'attrice, che ovviamente ha suscitato la sorpresa di tutti.

Quindi, in un commento successivo l'attrice ha rivelato di aver fatto tutto il possibile per poter partecipare alla serata: "Ho provato a fare di tutto ma sembra non poter accadere. Farò il tifo per West Side Story dal mio divano. Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto ormai tre anni fa! Spero che si verifichi un qualche miracolo dell'ultimo minuto ma, a volte, le cose vanno così. Grazie per lo shock e l'indignazione - anche io sono delusa! Ma, ehi, va benissimo così! Sono così orgogliosa del nostro film!".

In precedenza, il Los Angeles Times aveva spiegato ai suoi lettori le modalità con le quali si può essere invitati alla cerimonia degli Oscar: ogni candidato riceve infatti due biglietti e può richiederne altri due; nel 2018 c'erano 200 candidati per un totale di 800 posti a sedere; un anno fa il numero di invitati fu molto ridotto a causa della pandemia ma quest'anno la capienza della sala tornerà alla normalità.

Detto ciò, Rachel Zegler è già un nastro nascente del cinema americano, dato che la vedremo protagonista del live-action di Biancaneve della Disney e nel cast di Shazam Fury of the Gods. nel frattempo, Spielberg ha rivelato che dopo West Side Story non dirigerà più musical.