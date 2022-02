Oscar 2022, previsioni per le nomination: tra film e registi sarà l'anno delle sorprese?

Le candidature per gli Oscar 2022 saranno annunciate martedì 8 febbraio, e a pochi giorni dall'inizio ufficiale della partita dei 94esimi Academy Awards cerchiamo di fare il punto della situazione sui film e sugli artisti attualmente favoriti.

Anche quest'anno, proprio come l'anno scorso, Hollywood dovrà misurarsi con i grandi cambiamenti imposti all'industria dalla pandemia: alcune cose però per fortuna non cambiano, nello specifico il peso che le candidature delle Gilde avranno sui Premi Oscar. E anche se l'Academy da qualche anno si sta aprendo sempre di più all'internazionalità, i WGA, i DGA e i PGA restano gli indicatori più forti - insieme al Toronto Film Festival - per (provare a) prevedere quello che accadrà durante la Notte degli Oscar. Da questo punto di vista, i cinque principali film dell'anno sembrerebbero essere The Power of the Dog, Belfast, Dune, West Side Story e Licorice Pizza, che sarebbe davvero sorprendente NON vedere tra i dieci nominati al Miglior Film (quest'anno le regole degli Oscar sono cambiate, e la categoria principale sarà composta da dieci nominati tassativi e non più opzionali).

Inoltre, la domanda che tutti si stanno facendo è, Spider-Man: No Way Home e No Time to Die saranno premiati per aver riportato il pubblico al cinema? E poi ancora, film internazionali come Madres Paralelas di Pedro Almodóvar o Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi troveranno spazio tra i dieci titoli candidati a Best Picture?

Ancor più imprevedibile la sezione del Best Director, col sindacato dei registi storicamente difficile e imprevedibile: nell'ultimo decennio se ne sono viste di tutti i colori in questa categoria, ma volendo affidarsi ai DGA i nominati per l'Oscar alla regia saranno Paul Thomas Anderson, Kenneth Branagh, Jane Campion, Steven Spielberg e Denis Villeneuve, con le possibili 'sorprese' identificabili nei già citati Ryusuke Hamaguchi, Almodovar e la regista indipendente Sian Heder, senza contare la mina vagante Joel Coen col suo The Tragedy of Macbeth, che fino a che non sarà tagliato fuori ufficialmente sarebbe bene tenere in considerazione in qualsiasi categoria.

Per quanto riguarda le nomination per le migliori sceneggiature, infine, la situazione si fa ancora più intricata: CODA, Dune, Nightmare Alley, tick, tick ... BOOM! e West Side Story sono stati nominati dalla Writers Guild come miglior sceneggiature non originali, ma almeno tre fortissimi contendenti all'Oscar come The Power of the Dog, The Lost Daughter e soprattutto Drive My Car non erano idonei per rientrare nei premi del sindacato degli sceneggiatori, e ognuno di questi titoli ha sicuramente la forza di rovesciare il quadro disegnato dai cinque nominati ai WGA. Per quanto riguarda le sceneggiature originali, invece, i candidati WGA Licorice Pizza, Don't Look Up e Being the Ricardos sembrerebbero i favoriti, seguiti da Belfast (non idoneo per i WGA) e un quinto tra King Richard, The French Dispatch, Parallel Mothers e C'mon C'mon.

Vi lasciamo qui sotto le nostre previsioni per Miglior Film e Miglior Regista e Migliori Sceneggiature, fateci sapere nei commenti le vostre! Ci rivediamo domani per analizzare la situazione degli attori e delle attrici protagoniste e non.

Previsione per nomination miglior film:

Belfast

Drive my car

Don’t Look Up

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

tick, tick…BOOM!

West Side Story

Da tenere d'occhio: Being the Ricardos, CODA, Spider-Man: No Way Home, The Tragedy of Macbeth

Previsione per nomination miglior regista:

Steven Spielberg

Paul Thomas Anderson

Ryusuke Hamaguchi

Jane Campion

Denis Villeneuve

Da tenere d'occhio: Guillermo del Toro, Joel Coen, Kenneth Branagh, Pedro Almodovar

Previsione per nomination sceneggiature:

ORIGINALI:

Being the Ricardos

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

Da tenere d'occhio: C’mon C’mon, The French Dispatch, Madres Paralelas

NON ORIGINALI: