Oscar 2022, i produttori rivelano: 'Volevamo allontanare Will Smith dalla cerimonia'

Sembra che sia tutto chiarito tra Will Smith e Chris Rock, protagonisti di un evento che durante la notte degli Oscar ha fatto parlare. Tanti i dettagli che continuano a emergere sull'accaduto. Uno in particolare è venuto fuori nelle ultime ore: i produttori della cerimonia hanno dichiarato di aver pensato di cacciare Smith nel corso della serata.

A riportare la notizia è il magazine People, che nel suo report ha spiegato che subito dopo quanto avvenuto c'è stata una riunione nel dietro le quinte, durante la quale molte persone hanno espresso punti di vista differenti sull'accaduto, nel tentativo di provare a comprendere come muoversi in modo rapido ed efficace.

Ovviamente prima di tutto ci si è assicurati che Chris Rock stesse bene. Cosa che conferma il fatto che non si sia trattato di un episodio preparato, come molti hanno immaginato, ma del tutto spontaneo e imprevedibile. "Ci abbiamo messo pochi minuti per comprendere cosa fosse successo, e per raggiungere un’intesa tra tutti: produttori, ACB, Academy e agenti non si trovavano tutti d'accordo su come agire per il meglio, e volevano innanzitutto capire se Chris Rock avrebbe sporto denuncia nei confronti del collega. Si è seriamente considerata l'eventualità di allontanare Will Smith dalla cerimonia."

Perché, dunque, ciò non è avvenuto? "Non puoi scegliere di compiere un gesto così importante in pochi secondi: è una decisione che coinvolgeva troppe persone, e che avrebbe potuto dare vita a conseguenze troppo grandi."

Una scelta che, andando avanti nella serata, ha poi portato alla conquista della statuetta da parte dell'interprete, che ha vinto come Miglior Attore Protagonista. Tuttavia adesso si dice che Will Smith potrebbe perdere il premio, che potrebbe essere revocato proprio a causa del gesto violento da lui compiuto. Staremo a vedere.