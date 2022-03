Oscar 2022, i produttori di 007 James Bond: 'Daniel Craig meritava una nomination'

Le polemiche intorno agli Oscar 2022 non si placano, anzi vengono alimentate giorno dopo giorno man mano che ci si avvicina alla fatidica notte della cerimonia, e in una nuova intervista ad alimentarle ci ha pensato Barbara Broccoli, produttrice della saga di 007 James Bond.

Parlando al The Times insieme al co-produttore Michael G. Wilson, infatti, la Broccoli ha dichiarato: "Sei sempre contento quando ricevi una nomination, ma il fatto che Daniel non abbia ricevuto alcuna candidatura per noi è stato semplicemente sconcertante. Forse è talmente convincente nella parte di James Bond che nessuno si è accorto che sta recitando".

Recentemente No Time To Die è stato nominato come miglior film britannico ai BAFTA Film Awards e la Broccoli si è almeno un po' rincuorata che la candidatura sia anche per Daniel Craig, co-produttore del film. Ha spiegato: "L'amarezza è tanta, ma è addolcita dal fatto che Daniel è stato produttore del film, quindi alla fine ha ottenuto almeno una nomination in quel settore. Non mi andrà giù che non gli venga riconosciuto il merito di attore, ma fa parte di ogni cellula di questo film, quindi la nomination per la produzione è guadagnata, non regalata".

Ricordiamo che 007 No Time to Die è nominato agli Oscar 2022 nelle categorie di migliori effetti speciali, miglior sonoro e miglior canzone originale. Per altri approfondimenti ecco quando e dove vedere in Italia gli Oscar 2022.