Gli Oscar 2022 avranno un presentatore: sarà Tom Holland?

Abbiamo recentemente visto la shortlist degli Oscar 2022, scoprendo così alcuni dei titoli che saranno in concorso. La grande cerimonia di Hollywood andrà in onda il 27 Marzo su ABC, e il presidente del network ha annunciato che quest'anno avrà un presentatore. Sembra, infatti, che la posizione sia stata proposta a Tom Holland!

La notizia è stata riportata da Hollywood Reporter, che in una recente intervista ha raccolto l'interesse del giovane interprete di Spider-Man a presentare la cerimonia. Ovviamente l'Academy lo avrebbe subito contattato per esplorare questa possibilità e, presumibilmente, fargli una proposta. Vi piacerebbe vedere Tom Holland come presentatore degli Oscar? Magari questo aiuterà l'Academy a mettere da parte il pregiudizio nei confronti della Marvel.

Se la cosa dovesse concretizzarsi, sarebbe sicuramente un evento piuttosto importante. Infatti la cerimonia è senza conduttore da ben 3 edizioni, dal 2019. Quell'anno avrebbe dovuto esserci Kevin Hart a guidarci nel corso della serata. Tuttavia le critiche ricevute lo hanno portato a rinunciare, e a quel punto la produzione ha deciso di non aprire con il solito monologo, ma con un montaggio video, lasciando effettivamente la cerimonia senza un presentatore.

Visto l'inaspettato successo di questa scelta, nel 2020 è stato fatto lo stesso. Anche in questo caso la decisione di non inserire un presentatore ha portato a un gran successo: 23.64 milioni gli spettatori raggiunti in quell'edizione. Numero destinato a calare drasticamente nel 2021, quando la cerimonia ridotta a causa del covid e senza presentatore (ancora una volta), ha registrato appena 10.4 milioni di spettatori. Il numero più basso mai registrato dal 1974.

Probabilmente questo, unito all'interesse espresso dal celebre Holland, ha portato a riconsiderare l'idea per il 2022. Cosa ne pensate?