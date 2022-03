Oscar 2022: si prepara una protesta per l'esclusione di otto categorie dalla premiazione

Sono ormai passate settimane dalla controversa decisione dell'Accademy di escludere otto categorie dalla premiazione live degli Oscar 2022, ma le polemiche non accenmano a fermarsi. Infatti, in questi giorni, Karol Urban, presidentessa della Cinema Audio Society, ha dichiarato che ci sarà una protesta durante la cerimonia degli Oscar.

Prime di proseguire nella lettura, precisiamo che le categorie escluse sono:

cortometraggio documentario, montaggio, trucco/acconciatura, colonna sonora originale, scenografia, cortometraggio animato, cortometraggio live action e sonoro.

Così, dopo le critiche di vari registi contro la decisione dell'Accademy, sembra che i candidati a queste categorie si stiano preparando per protestare durante la premiazione. In particolare, Urban, in rappresentanza dei tecnici del suono, ha affermato che si stanno organizzando affinché gli invitati alla cerimonia si presentino con i badge della loro società capovolti. Inoltre, si prevede anche che alcuni vincitori, nel momento dell'accettazione del premio, gireranno le statuette degli Oscar a testa in giù sul palco del Dolby Theatre.

Ecco un estratto dalla dichiarazione di Urban: "Ci sono diverse organizzazioni che stanno collaborando per evitare che tutte queste voci vengano troncate - facendo riferimento alle categorie escluse - Se c'è qualcosa di positivo riguardo questa terribile situazione, è che, man mano che ci si avvicina alla premiazione, ci stiamo unendo sempre di più".

Infine, vi consigliamo di seguire gli Oscar 2022 con Everyeye, in live su Twitch dalle 17.00 di domenica 27 marzo per condividere previsioni e pronostici, fino a commentare la cerimonia vera e propria, che avrà inizio intorno alle 2.00 del 28 marzo e si concluderà verso le 6.00 del mattino.