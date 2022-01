Oscar 2022, Il potere del cane da record: è già il film Netflix più premiato di sempre!

Gli Oscar 2022 sono sempre più vicini, e Netflix ha appena messo a segno un importante colpo destinato a far parlare di sé: Il potere del cane di Jane Champion, infatti, è diventato in queste ore il film più premiato di sempre tra quelli prodotti dal servizio di streaming on demand.

Grazie al trofeo assegnato dal sindacato dei critici cinematografici del North Dakota e ritirato questa notte, Il potere del cane ha infatti portato a casa il suo 21esimo premio per il miglior film: si tratta di un nuovo record per il servizio di streaming on demand, dato che il western di Jane Champion ha allungato su Roma di Alfonso Cuaron, che nel 2018 aveva stabilito a 20 il primato per il maggior numero di premi ritirati da un'opera prodotta da Netflix. Agli Oscar 2019 il dramma semi-autobiografico del regista messicano aveva ricevuto il maggior numero di candidature dell'edizione, portando a casa anche i premi per il miglior film straniero e la storica doppietta regista-fotografia per Cuaron, dunque averne superato le gesta in fatto di trofei rappresenterà sicuramente un bel biglietto da visita per Il potere del cane in vista degli Oscar 2022.

Tuttavia le ultime tre stagioni di premiazione hanno visto il gigante dello streaming portare a casa solo cocenti sconfitte: è ormai chiaro come la statuetta ambita da Netflix - anche per una questione di 'legittimazione' - sia quella al miglior film, ma negli scorsi anni l'Academy ha premiato Green Book contro Roma, Parasite contro The Irishman e Nomadland contro Mank. Il potere del cane riuscirà a ribaltare questo trend? Qualche giorno fa le nomination dei SAG Awards hanno buttato parecchie dosi di incertezza su una stagione dei premi difficilissima da pronosticare, dunque se siete appassionati del 'gioco' degli Oscar rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti e le analisi del caso.

Nel frattempo, diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.