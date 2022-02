Oscar 2022: grazie a Il potere del cane sarà finalmente l'anno della vittoria di Netflix?

Le candidature ai Premi Oscar per la 94esima edizione degli Academy Awards parlano chiaro: ancora una volta Netflix è lo studio da battere, ma la piattaforma di streaming on demand riuscirà finalmente ad ottenere la tanto agognata statuetta a Best Picture?

Il 2022 infatti segna la terza volta in quattro anni in cui troviamo un film Netflix in pole position per numero di candidature: con 12 nomination Il potere del cane di Jane Campion guarda tutti gli altri film dall'alto in basso, così com'era stato nel 2019 per Roma di Alfonso Cuarón, e l'anno scorso per Mank di David Fincher, mentre nel 2020 The Irishman di Martin Scorsese si era piazzato secondo dietro le 11 nomination di Joker di Todd Phillips (il gangster movie con Robert De Niro e Al Pacino è stato l'unico, tra questi film netflixiani, a tornare a casa totalmente a mani vuote).

Ci sono anche altre due importanti statistiche da tenere in considerazione, poi: le dodici candidature de Il potere del cane non solo segnano la cifra più alta mai raggiunta da un film Netflix in fatto di nomination (Roma, Mank e The Irishman si erano fermati tutti a dieci citazioni, col film di Cuarón ancora oggi il più premiato grazie alle tre statuette vinte per regia, fotografia e film straniero) ma soprattutto fanno anche del film con Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst uno dei titoli più nominati di sempre nella storia dell'Academy: finora solo quindici film erano arrivati ad un totale di dodici nomination - La signora Miniver (1942), Bernadette (1943), Johnny Belinda (1948), Un tram che si chiama Desiderio (1951), Fronte del porto (1954), Ben-Hur (1959), My Fair Lady (1964), Reds (1981), Balla coi lupi (1990), Schindler's List (1993), Il paziente inglese (1996), Il gladiatore (2000), Il discorso del re (2010), Lincoln (2012) e Revenant (2015) - e di questi quindici nove riuscirono a vincere anche la statuetta a Best Picture.

Infine, è altamente improbabile che Il potere del cane resti a secco come ad esempio è accaduto a The Irishman: non è mai successo che un film con 12 nomination ottenesse zero vittorie (il massimo negativo nella storia degli Oscar è stato di 11 nomination con 0 vittorie).

Secondo voi questa volta sarà finalmente l'anno di Netflix? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti, anche alla luce di queste statistiche che vi abbiamo appena illustrato.