Oscar 2022, polemica Will Smith: la battuta di Chris Rock non era prevista dal copione?

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock sarà certamente il momento più ricordato dell'ultima Notte degli Oscar, con buona pace di chi ha portato a casa meritatamente un premio. Con il passare delle ore emergono sempre più retroscena dell'accaduto e adesso una nuova indiscrezione sostiene che la battuta incriminata di Rock non fosse prevista.

La vicenda che ha suscitato scalpore e vergogna nel corso della Notte degli Oscar e nelle ore immediatamente successive (dato che Smith ha poi ritirato l'Oscar per Richard King e partecipato come nulla fosse al party di Vanity Fair dopo la cerimonia) continua a svelare altri retroscena legati all'accaduto.

Secondo una nuova indiscrezione di Rolling Stone sembrerebbe che la battuta incriminata di Chris Rock - quella che ha portato alla reazione spropositata di Smith - non fosse prevista dal copione approvato dall'Academy e che non fosse stata provata nelle prove della serata. Una conferma ulteriore che non si è mai trattato di una gag programmata.

Inoltre, l'Hollywood Reporter ha riportato da varie fonti quali sono state le reazioni e le conseguenze nel backstage della cerimonia dopo il famigerato schiaffo. Diversi presentatori erano nella green room pronti a presentare le rispettive categorie, tra cui Kevin Costner, Jake Gyllenhaal e Anthony Hopkins. Erano presenti anche le tre star di Pulp Fiction, John Travolta, Samuel L. Jackson e Uma Thurman, che dovevano presentare la categoria di Smith. È stato riferito che quando si è verificato l'incidente, la stanza "è diventata molto silenziosa" e che "Tutti avevano un'espressione da, 'Che cazzo sta succedendo? È appena successo?! Oh, mio Dio!' Le persone stavano ansimando".

L'amministratore delegato dell'Accademia Dawn Hudson e il presidente David Rubin sono andati dietro le quinte "molto, molto velocemente in una stanza privata con Meredith [O'Sullivan Wasson, la pubblicista della Smith]" ed erano "molto seri". Hudson e Rubin non sono tornati in teatro, dove erano seduti tra il pubblico.

Nel frattempo, durante la pausa pubblicitaria, Smith è stato visto confortato da celebrità come Tyler Perry, Bradley Cooper e il collega candidato Denzel Washington, mentre teneva anche la mano di sua moglie e aveva una discussione con il suo pubblicista. Rock ha rifiutato di sporgere denuncia contro Smith per l'aggressione. Molte celebrità si sono da allora divise sulla questione, con alcuni che sostengono la difesa di Smith per proteggere sua moglie e altri che lo condannano per quella che è stata considerata violenza contro Rock e si chiedono perché Smith non sia stato allontanato dal teatro.

Questa mattina, sono arrivate le scuse ufficiali di Smith.