Oscar 2022, polemica: gli ospiti e i candidati devono essere vaccinati, i presentatori no

Alla prossima cerimonia di premiazione dei Premi Oscar l'Academy ha richiesto il vaccino obbligatorio per tutti coloro che siederanno all'interno del teatro luogo della serata e per tutti i candidati ai premi. Tuttavia, non lo riterrà un requisito obbligatorio per coloro che si esibiranno nel corso della notte o per i presentatori dei vari premi.

A riportare la notizia per primo dell'obbligo vaccinale era stato il New York Times, ma nelle ultime ore è arrivata la precisazione che l'obbligo riguarderebbe solo gli ospiti ma non i presentatori ufficiali né i presentatori che premieranno i candidati nelle varie categorie. Questo per un accordo siglato tra Alliance of Motion Picture and Television Producers e i sindacati.

Candidati agli Oscar e ospiti della notte delle stelle non solo dovevano dimostrare di essere in possesso del certificato di vaccinazione contro il Covid, ma in un primo tempo dovevano anche risultare negativi almeno due volte al tampone. L'organizzazione però ha fatto un passo indietro, forse pensando che alle 2500 persone, tra candidati e ospiti (esclusi quindi presentatori e performer che si esibiranno durante la serata), che si "ammasseranno" al Dolby Theatre sarebbe stato meglio richiedere una prova di vaccino somministrato regolarmente.

A spiegare questa particolare differenza di criterio e trattamento tra presentatori e ospiti è Variety: il motivo per cui non si richiederà il vaccino ai presentatori e agli artisti che si esibiranno durante l'evento è da ricercare nell'accordo di ritorno al lavoro in era Covid. Come detto poc'anzi, si tratta di un accordo stipulato tra Alliance of Motion Picture and Television Producers e i sindacati.

"L'accordo offre alle società di produzione la possibilità di imporre le vaccinazioni Covid-19 per la Zona A - ovvero il cast della produzione e la troupe che lavorano a stretto contatto con gli attori - ma non è un requisito".

Su queste pagine potete dare un'occhiata alle nomination agli Oscar 2022 e alla news sulla nuova categoria OscarFanFavorite.