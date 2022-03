Oscar 2022, pioggia di meme per lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: ecco i migliori!

La scorsa Notte degli Oscar verrà ricordata per lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, un avvenimento che all'inizio aveva fatto pensare a una gag architettata dal comico americano ma che invece era davvero seria, con Smith che non avrebbe proprio mandato giù una battuta di dubbio gusto del comico nei confronti della moglie Jada Pinkett Smith.

Dopo la condanna dell'Academy e le scuse dello stesso Will Smith, non sono mancati i meme confezionati dal popolo del web sull'accaduto, che di fatto ha monopolizzato l'attenzione della Notte degli Oscar oscurando quasi la vittoria di CODA come miglior film.

Come noto, Chris Rock nel suo intervento ha ironizzato sul look rasato di Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, scherzando sul fatto che l'attrice fosse pronta a prendere parte a un ideale sequel di Soldato Jane (film di Ridley Scott del 1997 nel quale la protagonista Demi Moore appariva appunto rapata a zero). Will Smith non ha digerito la battuta e si è alzato dal suo posto raggiungendo Rock sul palco e sferrandogli uno schiaffo in pieno volto.

Inizialmente si pensava a una gag, ma l'espressione interdetta di Chris Rock e il fatto che Will Smith una volta tornato al suo posto abbia continuato a rivolgersi a Rock in maniera minacciosa (avrebbe detto: "Non ti azzardare a fare il nome di mia moglie") ha chiarito subito che non si trattava di uno scherzo programmato.

Ovviamente, Twitter non si è lasciata sfuggire l'occasione per ironizzare sulla vicenda, con gli utenti che hanno cominciato a sfornare meme su meme; di seguito ve ne riportiamo alcuni. Fin da subito, la scena, destinata a passare alla storia come il momento più vergognoso degli Oscar, è diventata immediatamente virale sui social con l'hashtag DAMN WILL.