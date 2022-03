Oscar 2022, Phil Lord commenta le battute dei presentatori sulla categoria animazione

Phil Lord, sceneggiatore di Spider-Man: Un nuovo universo, ha parlato delle battute fatte da Amy Schumer sui film d'animazione nel corso della 94esima edizione degli Academy Awards.

Nel suo monologo Amy Schumer ha detto scherzando che l'unico film nominato che ha visto era Encanto che ha guardato "190 volte" proprio perché ha un figlio. Alla fine Encanto ha vinto l'Oscar per il Miglior film d'animazione in una categoria che includeva Flee, Raya e l'ultimo drago, Luca e The Mitchells vs. the Machines. "Fantastico raccontare l'animazione come qualcosa che i bambini guardano e gli adulti devono sopportare", ha scritto Lord su Twitter, in reazione alle parole di Schumer. Infatti tra i film citati nella suddetta categoria, ci sono pellicole pensate sia per adulti sia per piccini, e prodotti, come Flee, decisamente diretti a un pubblico adulto.

Ad accompagnare Schumer ci sono state anche tre attrici, che hanno consegnato il premio: Lily James, Naomi Scott e Halle Bailey. Le tre hanno sottolineato che i film d'animazione costituiscono "alcune delle nostre esperienze cinematografiche più formative da bambini", quando li abbiamo rivisti tantissime volte. A queste parole Scott ha aggiunto: "Vedo dei genitori che sanno esattamente di cosa stiamo parlando". Un commento che ancora una volta va a rafforzare il concetto di Schumer che i prodotti animati sono solo per piccoli, e che Lord proprio non ha apprezzato.

Che ne pensate dell'accaduto? Intanto vi raccontiamo il film che ha portato a casa il premio nella nostra recensione di Encanto.