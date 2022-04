Oscar 2022, parla il produttore: 'La polizia era pronta ad arrestare Will Smith'

Una volta superato lo shock iniziale, la domanda che tutti si sono posti nel vedere Will Smith continuare a seguire la Notte degli Oscar comodamente seduto in platea è stata, ovviamente: 'Perché nessuno lo accompagna all'uscita?'. A spiegare il modo in cui è stato gestito il tutto arriva ora il produttore Will Packer.

Ospite a Good Morning America, Packer ha ripercorso i momenti immediatamente successivi allo schiaffo mollato da Will Smith a Chris Rock (l'attore, a proposito, si è scusato con l'Academy in videochiamata nelle scorse ore), confermando che la polizia di Los Angeles era pronta ad arrestare l'attore se il comico avesse lasciato intendere di voler sporgere denuncia.

"Loro hanno elencato molto chiaramente i diritti di Chris, gli dicevano: 'Questa è aggressione, noi andiamo a prenderlo'. Ma Chris sembrava voler ignorare quella possibilità... Diceva tipo: 'No, no, no', anche mentre io stesso gli dicevo: 'Chris, lasciali mettere fine alla cosa'. Loro gli hanno chiesto: 'Vuole che entriamo in azione?' Ma lui ha risposto: 'No'" sono state le parole del produttore.

L'ennesima conferma, dunque, del fatto che Chris Rock non abbia voluto esasperare ulteriormente i toni di una situazione già piuttosto tesa: a riprova di ciò, proprio in queste ore Rock ha messo a tacare gli insulti a Will Smith alzatisi dal pubblico dell'ultima data del suo tour.