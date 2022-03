Oscar 2022: Monica Vitti, Gaspard Ulliel e altri dimenticati dal segmento 'In Memoriam'

Uno dei momenti più commoventi della Notte degli Oscar, come ogni anno, è il segmento "In Memoriam", spazio dedicato ai nomi del mondo dello spettacolo che ci hanno lasciato nell'ultimo anno solare. Tra quelli ricordati ci sono stati Sidney Poitier, Dean Stockwell e Lina Wertmüller, ma imperdonabile è l'assenza della nostra Monica Vitti.

Il segmento, come sempre ricco di commozione, ha infatti dimenticato di ricordare la grandissima Monica Vitti scomparsa lo scorso febbraio; e non c'è scusa che tenga: non si è trattato, infatti, di mancanza di tempo per l'omissione dell'attrice italiana dato che l'Academy non ha dimenticato di inserire invece William Hurt, scomparso appena due settimane fa.

Oltre alla Vitti, nel segmento sono stati dimenticati anche Bob Saget - che molti ricordano come voce narrante di How I Met Your Mother - che vinse un Oscar giovanile per il suo documentario del 1977 Through Adam's Eyes; poi, ancora, mancavano all'appello Michael Nesmith, Norm Macdonald, Ed Asner, il regista e attore Robert Downey Sr, padre di Robert Downey Jr., Anne Rice, Louie Anderson, l'attore di Sex and the City Willie Garson, Ed Asner, Gaspard Ulliel, tragicamente scomparso in seguito a un incidente in sci. Omessi anche il cantante e attore Meat Loaf così come la scrittrice e sceneggiatrice Joan Didion, un vero pilastro della cultura americana.

Particolarmente risentita, e a ragione, la famiglia della scrittrice Anne Rice che ha pubblicato un comunicato sui canali social mostrando la propria delusione per il mancato inserimento del nome della scrittrice nel segmento durante gli Oscar: "Mentre la nostra famiglia è rattristata da questa omissione, specialmente alla luce dell'influenza che Intervista col vampiro ha avuto su moltissimi progetti successivi, i traguardi raggiunti da Anne sono innegabili e vivranno per sempre con coloro che ha amato e tra i lettori che l'hanno amata".