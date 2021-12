Oscar 2022, quali sono i migliori film d'animazione dell'anno? Parlano gli Annie Awards

Dopo le prime shortlists degli Oscar 2022, in queste ore sono state comunicate le nomination ufficiali degli Annie Awards, che come sempre rappresentano un forte indicatore per i potenziali film d'animazione che si contenderanno l'Oscar.

Quest'anno, agli Annie Awards - i premi per il cinema d'animazione - è stata la Disney ad ottenere il maggior numero di nomination, con Raya and the Last Dragon ed Encanto dei Walt Disney Animation Studios che hanno incassato rispettivamente 10 e 9 candidature. Seguono Luca della Pixar e The Mitchells vs. the Machines di Sony e Netflix, pari a otto nomination. Questi quattro titoli si contenderanno anche l'Annie Award per il miglior film animato contro Sing 2 della Illumination, che con la sua unica nomination è entrato nella cinquina dei migliori film animati dell'anno.

Per quanto riguarda la 'seconda' categoria principale, quella per il miglior film animato indipendente, Gkids ha ottenuto ben tre slot su cinque con Belle, Pompo the Cinephile e Fortune Favors Lady Nikuko, tre titoli che se la vedranno con Flee (che è anche il candidato ufficiale della Danimarca per l'Oscar al miglior film internazionale), e The Summit of the Gods di Netflix.

Se volete visionare la lista completa delle nomination nelle 36 categorie degli Annie Awards, cliccate sul link della fonte che trovate in calce all'articolo. In chiave Oscar, ricordiamo che da quando l'Academy ha implementato una propria categoria dedicata al miglior film d'animazione (nel 2002), il vincitore degli Annie Awards ha proseguito il suo 'cammino sul tappeto rosso' andando poi a vincere anche l'Oscar per l'animazione ben 13 volte. Dunque con molta probabilità sarà uno dei titoli sopracitati ad aggiudicarsi l'Oscar di categoria.

In attesa di scoprire chi vincerà gli ambiti premi del cinema d'animazione - la cerimonia di premiazione si terrà il 26 febbraio - date un'occhiata ai film favoriti per gli Oscar 2022.