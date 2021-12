Oscar 2022: quali sono i migliori attori e le migliori attrici dell'anno? Le previsioni

Dopo aver discusso sui probabili film favoriti alla vittoria degli Oscar 2022, oggi analizziamo insieme gli attori e le attrici in pole position per le ambite statuette dedicate all'arte della recitazione.

Dopo le nomination andate a vuote per Alì e La ricerca della felicità, il 2022 potrebbe essere l'anno di Will Smith, che al momento i pronostici vedono favorito per l'interpretazione in King Richard, il film sulle famose tenniste sorelle Williams. Ma in odore di nomination ci sono anche il sempreverde Denzel Washington per The Tragedy of Macbeth, l'elegante Adam Driver di House of Gucci, il sorprendente Andrew Garfield per Tick tick boom, l'immancabile Leonardo DiCaprio per Don't Look Up e Oscar Isaac per Il collezionista di carte: questa la cinquina di futuri nominati secondo le attuali previsioni, ma come sappiamo gli Academy Awards non sono una scienza esatta e quindi segnaliamo da tenere d'occhio anche Peter Dinklage per Cyrano, Benedict Cumberbatch per Il potere del cane, Bradley Cooper per Nightmare Alley, Nicolas Cage per Pig e Jake Gyllenhaal per The Guilty, Ansel Elgort per West Side Story e Cooper Hoffman per Licorice Pizza.

Tutto, come spesso accade, dipenderà da quanto 'amore' un dato film riceverà dai votanti dell'Academy al momento delle votazioni, con gli Oscar per gli attori/attrici che spesso fungono da catalizzatori in grado di portare maggiore attenzione al rispettivo titolo.

Per quanto riguarda le interpretazioni femminili, invece, quasi scontata la presenza di Kristen Stewart per Spencer, il nuovo film di Pablo Larrain dedicato a Lady Diana. Ma a proposito di 'lady', un'altra nomination praticamente certa sembrerebbe essere quella di Lady Gaga per House of Gucci (che alcuni darebbero addirittura già pronta per la vittoria finale), con la cinquina delle candidate che dovrebbe essere completata da Penelope Cruz per Madres Paralelas, Olivia Colman per The Lost Daughter e Frances McDormand per The Tragedy of Macbeth. Tra i nomi da tenere d'occhio, invece, impossibile non segnalare l'emergente Rachel Zegler di West Side Story, la sanguigna Halle Berry di Bruised e la drammatica Tessa Thompson di Passing, ma anche la debuttante Alana Haim di Licorice Pizza, l''aficionada' Jennifer Lawrence di Don’t Look Up e Jodie Comer di The Last Duel. Più improbabili, infine, la Emma Stone di Crudelia e la Tilda Swinton di Memoria.

