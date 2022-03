Schiaffo a Chris Rock, Jada Pinkett Smith rompe il silenzio: la sua dichiarazione

A 48 ore di distanza dalla Notte degli Oscar caratterizzata dall'aggressione di Will Smith nei confronti di Chris Rock, la moglie della star di Io sono leggenda è intervenuta per la prima volta con un post sui social. Un messaggio piuttosto criptico che non svela granché e non chiarisce l'opinione dell'attrice.

Nel suo post su Instagram, Pinkett Smith ha scritto:"Questa è la stagione della guarigione, e io sono qui per questo". Per Chris Rock è stato un exploit nelle vendite dei biglietti del suo spettacolo.

La dichiarazione di Jada Pinkett Smith arriva poche ore dopo le scuse pubbliche di Will Smith, che in un comunicato ha affermato:"La violenza, in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Award di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente".



Poi Smith si è rivolto all'aggredito, Chris Rock:"Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Mi sono comportato in modo inaccettabile e ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non sono rappresentative dell'uomo che voglio essere. Non ci può essere spazio per la violenza in un mondo che sia d'amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l'Academy, i produttori dello show, tutti i partecipanti e tutti coloro nel mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams, e la mia famiglia di King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quel che è stato un viaggio meraviglioso per tutti noi".



Pare che Chris Rock abbia scherzato sull'accaduto nel dietro le quinte degli Oscar.