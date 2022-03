Oscar 2022, Lin-Manuel Miranda di Tick Tick Boom non parteciperà: ecco perché

E un'altra defezione si aggiunge per un'edizione degli Oscar sfortunatissima come quella che si terrà stanotte. L'ennesima, che arriva in contemporanea ai molti che hanno deciso di boicottare la cerimonia per il taglio di otto categorie. Stavolta il protagonista è Lin-Manuel Miranda, regista di Tick, Tick... Boom! Ecco perché non ci sarà.

In molti si chiedono quale, fra i vari candidati all’Oscar a Miglior Film, si aggiudicherà la statuetta più ambita della 94esima edizione del festival più famoso al mondo. Si dibatte molto sul giapponese Drive My Car, che incredibilmente è in corsa (di nuovo, dopo Parasite) sia per Miglior Film che per Miglior Film Internazionale. Ma l’aspetto più discusso di questi Academy Awards è la decisione, da parte della direzione, di tagliare ben otto categorie (alcune fondamental) dalla diretta TV così da condensarla e far fronte al calo d’ascolti.

Fra queste c’è anche quella del Miglior Montaggio, in cui si trova candidata l’ultima impresa di Andrew Garfield: il musical Tick, Tick... Boom!, che porta la firma di Lin-Manuel Miranda. Di recente annuncio, condiviso a mezzo social, che il regista non parteciperà alla premiazione, ma non per sua scelta. Miranda ha infatti annunciato che la moglie è risultata positiva al Covid e che lui ha deciso di rinunciare alla Notte degli Oscar per cautela, nonostante rimanga negativo assieme ai figli. Quella di Miranda è un’assenza che pesa, visto anche il suo contributo a Encanto, molto quotato come Miglior Film d’Animazione.

Come detto, anche se per tutt’altre ragioni, l’assenza di Miranda cade nel mucchio delle numerosissime defezioni di nomi eminenti del mondo dello spettacolo come forma di protesta per la dolorosa decisione dell’Academy. Le otto categorie, ovviamente, si vedranno comunque premiate in anticipo e l’assegnazione delle statuette verrà mostrata, rimontata, durante la diretta. Ma un documento di denuncia da parte dei professionisti di settore ha raggiunto diverse centinaia di firme in pochi giorni e anche un gigante come Steven Spielberg, candidato a Miglior Film con West Side Story, si è detto amareggiato: “Penso che agli Academy Awards tutti debbano avere la stessa importanza. Tutti noi realizziamo film insieme e ciò significa, per me, che tutti debbano essere presenti a tavola a ora di cena".

