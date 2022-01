Oscar 2022, Lin-Manuel Miranda ammette: 'Non potrei mai presentare un evento simile'

Mentre Ricky Gervais si è detto pronto a presentare gli Oscar e addirittura gratis, Lin-Manuel Miranda ha rivelato di non sentirsi pronto per un simile impegno. La star di Hamilton ha infatti ammesso che la presentazione non è del tutto nelle sue corde.

"Ho detto di no in passato. Non credo proprio che sia nelle mie corde. Non potrei mai presentare un evento simile. Non è qualcosa che mi sento a mio agio nel fare, non sarei in grado di ospitare delle star di quel tipo. Ho avuto la fortuna di lavorare con host incredibili. Ho scritto per Neil Patrick Harris, ho scritto i suoi numeri di apertura e di chiusura per i Tonys. Ma questa è tutta un'altra cosa. È un genio in questo, lui e Hugh Jackman. In realtà non penso... non è qualcosa in cui mi sentirei particolarmente a mio agio".

Quest'anno Lin Manuel Miranda ha conquistato tutti con Encanto. Le sue canzoni sono tra le più ascoltate degli ultimi mesi ma, per la star di In The Heights questo non è ancora abbastanza per presentare il proprio volto agli Academy Awards.

Già nel 2017 Miranda ha riferito che quello dei presentatori degli Oscar è un ruolo davvero ingrato e a quanto pare, 5 anni dopo la sua opinione non è assolutamente cambiata. Si vocifera che Tom Holland sia stato contattato per gli Academy Awards ma per il momento, ancora non si hanno conferme al riguardo.