Oscar 2022: Lady Gaga, Chris Rock e Zoë Kravitz si uniscono al parterre di presentatori

Gli Oscar 2022 introdurranno diverse novità, ma un elemento resterà fedele a quanto visto negli ultimi anni: l'utilizzo di un vasto numero di presentatori. Tre conduttrici della serata degli Oscar 2022 sono state già annunciate. Adesso se ne aggiungono altri: Lady Gaga, Chris Rock, Zoë Kravitz, Rosie Perez, Kevin Costner e Yuh-Jung Youn.

La 94esima edizione della cerimonia, che andrà in onda il 27 marzo su ABC, sarà più breve delle precedenti, considerate troppo lunghe da seguire per il pubblico. Infatti gli ascolti ultimamente sono notevolmente calati, e da qui è nata la scelta di escludere 8 categorie dalla premiazione live, facendo vedere un video che mostra, con significativi tagli, l'accettazione del premio da parte dei vincitori. Una scelta a lungo discussa.

Per mantenere l'attenzione del pubblico, però, si è tenuta la formula che prevedeva più presentatori per le varie vittorie. Ed è in questo frangente che accogliamo i nuovi arrivati. Come sappiamo per Rock non è la prima volta come conduttore agli Oscar. Diverso è invece per la collega Youn, la vincitrice dell'anno scorso nella categoria Miglior attrice non protagonista in Minari. Ovviamente, come da tradizione, si prevede che altri vincitori dello scorso anno potrebbero presentare coloro che trionferanno nell'edizione 2022.

Per quanto riguarda Lady Gaga, invece, molti si aspettavano una nomination per il suo lavoro in House of Gucci, che però non è arrivata. Dunque ci si dovrà "accontentare" di vederla come presentatrice. C'è poi Zoë Kravitz, attorno alla quale c'è molta curiosità: in tanti, infatti, attendono di vedere il suo lavoro in The Batman.

Rosie Perez di The Flight Attendant è invece recentemente approdata al cinema con Clifford, mentre Kevin Costner si è dato alla carriera sul piccolo schermo con la serie di successo Yellowstone. Cosa ne pensate di queste aggiunte? Fatecelo sapere nei commenti!