Oscar 2022, Josh Brolin a muso duro: 'Perché c*zzo avete snobbato Denis Villeneuve?'

Nonostante Dune sia uno dei film con più nomination agli Oscar 2022, ha fatto molto discutere l'esclusione del regista di Denis Villeneuve dalla cinquina della statuetta per la miglior regia, e in queste ore Josh Brolin ha affrontato di petto la questione.

Dalla sua pagina ufficiale del social network Instagram, la star di Dune si è congratulata con il cast e con la troupe del film - che ha ricevuto 10 nomination - prima di affrontare la questione della snobbatura a Denis Villeneuve: "È una di quelle cose in cui dici 'Eh, cosa?!'", ha commentato Brolin. "Non so come si fa a dare dieci nomination ad un film e poi non dare una nomination al tipo che il film l'ha fatto, il tipo che tra l'altro ha fatto l'impossibile col libro da cui il film è tratto. E' una cosa che ti fa capire quanto tutto sia fantastico e allo stesso tempo fottutamente stupido. Quindi congratulazioni per gli incredibili risultati ottenuti dall'incredibilmente talentuoso team di Dune, ma si, è tutto davvero molto stupido".

In quanto a nomination Dune è dietro solo a The Power of the Dog, che invece ha ottenuto 12 nomination: il povero Villeneuve dovrà consolarsi del fatto che il suo film è nominato anche all'Oscar per il miglior film dell'anno, insieme a Belfast, Drive My Car, King Richard, CODA, Nightmare Alley, The Power of the Dog , Don't Look Up, West Side Story e Licorice Pizza. Il film ha anche ottenuto una nomination come miglior sceneggiatura non originale.

