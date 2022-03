Oscar 2022: John Travolta e Lupita Nyong'o tra i presentatori, scopriteli tutti

Si aggiungono altri grandi nomi alla lista di presentatori degli Oscar 2022: anche John Travolta, Lupita Nyong'o e altre quattro star saranno tra coloro che annunceranno i vincitori della serata.

John Travolta, Lupita Nyong’o, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, Naomi Scott e Wesley Snipes sono i sei attori che si vanno ad aggiungere al parterre di presentatori dell'edizione 2022 degli Academy Awards, che includeva già, tra gli altri, anche Lady Gaga, Zoë Kravitz e Kevin Costner.

Da non confondere con le conduttrici degli Oscar 2022, queste star si occuperanno di introdurre categorie, stelle e segmenti della serata.

Serata che, tuttavia, come ormai risaputo non figurerà la consegna in diretta di tutti i premi, ma vedrà l'aggiunta di segmenti pre-registrati durante i quali saranno state consegnate determinate statuette.

La decisione dell'Academy è stata fortemente criticata da tantissimi esponenti del campo, da grandi registi come Steven Spielberg e Guillermo del Toro, a rappresentanti di ogni categoria, come attori, montatori e, inoltre, anche dagli spettatori.

Agli Oscar 2022 si eleggerà anche il film preferito dal pubblico, assieme alla scena che più è piaciuta agli spettatori, ma le votazioni per queste categorie virtuali sono avvenute online tramite social o sul sito ufficiale dell'Academy.

