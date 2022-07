Oscar 2022, Jessica Chastain ricorda: 'Esser premiata dopo Will Smith è stato strano'

Quella del 2022 non è stata certo un'edizione degli Oscar che dimenticheremo in fretta: lo scandalo causato dallo schiaffo assestato da Will Smith a Chris Rock è bastato ad assegnarle un posto tra le edizioni più (tristemente) memorabili della cerimonia, ma anche a mettere parecchio a disagio gli artisti premiati dopo quel gesto.

Mentre Jada Pinkett Smith spera nella pace tra suo marito e Chris Rock, ad esempio, Jessica Chastain ha ricordato le sensazioni provate nell'accettare il suo Oscar per Gli Occhi di Tammy Faye poco dopo lo scontro tra il protagonista di King Richard e il comico presentatore dell'ultima Notte degli Oscar, ammettendo di aver provato un filo di disagio.

"Beh... È stata una serata decisamente strana. Camminavo in una sala piena di agitazione, stavo cercando di capire in che modo respirare e tentare di creare una sorta di quiete" sono state le parole dell'attrice vincitrice del premio come Miglior attrice protagonista per la sua interpretazione della storica predicatrice televisiva americana.

Chi può darle torto, d'altronde? Il Dolby Theatre era letteralmente pronto ad esplodere dopo l'assurda reazione di Will Smith alla battuta di Chris Rock (che recentemente Ricky Gervais è tornato a giudicare inoffensiva), e non risentirne in qualche modo era praticamente impossibile: la prova più difficile per Jessica Chastain, insomma, non è stata vincere l'Oscar... Ma riuscire a ritirarlo!