Oscar 2022, Jessica Chastain festeggia la con le altre attrici candidate (e lo champagne)

Nel pomeriggio sono state annunciate le nomination agli Oscar 2022 e tra queste vi era anche Jessica Chastain per la sua interpretazione di Tammy Faye Bakker nel film Gli Occhi di Tammy Faye. Ecco come ha festeggiato dopo la notizia.

Jessica Chastain era da un po' che mancava dal radar dell'Academy, ma per fortuna quest'anno i suoi sforzi sono stati con una nomination nella categoria Miglior Attrice Protagonista per la sua strabiliante performance ne Gli Occhi di Tammy Faye.



"Sono passati 10 anni dall'ultima volta che sono stata presa in considerazione, ovvero più o meno intorno al periodo in cui ottenni i diritti per la storia di Tammy Faye, quindi è po' come se si stesse chiudendo un cerchio" ha rivelato ai microfoni di Deadline.



E mentre su Instagram posta un video in cui la si vede stappare champagne assieme ai suoi collaboratori anche loro nominati agli Oscar (per il trucco e il parrucco), l'attrice svela

"Ho chiamato su FaceTime Penelope Cruz, che adoro, e ci siamo messe a saltare su e giù insieme via telefono!".



"Poi ho chiamato Olivia Colman e ho festeggiato anche con lei" ha poi continuato "Non ho il numero di Nicole Kidman p Kristen Stewart, altrimenti avrei chiamato anche loro. Ma essere riconosciute dall'Academy, specialmente quest'anno, è stato scioccante".



