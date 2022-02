Oscar 2022, Javier Bardem non sa per chi tifare: Penelope Cruz o Nicole Kidman?

Sono state annunciate quest'oggi le nomination agli Oscar 2022, e non solo Javier Bardem si è portato a casa una candidatura, ma anche la moglie Penelope Cruz e la co-star Nicole Kidman sono state nominate. E adesso per chi si tifa?

Javier Bardem ha l'imbarazzo della scelta quando si tratta di fare il tifo agli Oscar.

L'attore già vincitore di un Academy Award per la sua interpretazione nel film Non è un Paese per Vecchi, quest'oggi è stato inserito tra i contendenti al titolo di Miglior Attore Protagonista per il ruolo di Desi Arnaz nella pellicola diretta da Aaron Sorkin Being The Ricardos, e già solo per questo poteva darsi ai festeggiamenti.

Ma altre due nomination di persone a lui molto vicine sono arrivate durante la giornata: quelle di Nicole Kidman (co-star di Bardem in Being The Ricardos) e Penelope Cruz (moglie di Bardem) nella categoria Miglior Attrice Protagonista.

"Credo che entrambe abbiano fatto un lavoro fantastico" ha premesso l'attore ai microfoni di Deadline quando gli è stato chiesto per chi tiferà.

"Ma Penelope ha fatto qualcosa di straordinario perché è stata nominata per la seconda volta in un ruolo in lingua spagnola, ed è qualcosa di storico. Ovviamente, tiferò per lei" afferma dunque, salvo poi aggiungere "Ma tiferò anche per Nicole, è stato incredibile lavorare con lei. Quindi tiferò per Penelope... Ma anche per Nicole. Ha senso".

E voi, per chi tiferete in questa edizione degli Oscar? Fateci sapere nei commenti.