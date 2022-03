Oscar 2022, Jane Campion nella storia: Il potere del cane vince miglior regia

Come da copione, dopo la vittoria del DGA Award Jane Campion ha conquistato anche l'Oscar per la miglior regia, portando in casa Netflix un altro riconoscimento nella categoria dopo la vittoria nel 2019 di Alfonso Cuarón con Roma.

La regista di Lezioni di piano, che nel 1993 vinse la Palma d'oro al Festival di Cannes, ottiene il suo secondo Oscar personale, avendo già vinto agli Academy Awards 1994 la statuetta per la migliore sceneggiatura originale, proprio con Lezioni di piano.

Jane Campion, che ha prodotto, scritto e diretto l’acclamato Il potere del cane per il servizio di streaming on demand Netflix, film che le era già valso il Leone d'argento alla miglior regia alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, due Golden Globe, tre Critics Choice Awards e due Premi BAFTA, quest'anno aveva ottenuto tre candidature agli Oscar, diventando la prima donna a essere nominata più di una volta come miglior regista (la prima volta avvenne sempre per Lezioni di piano nel '94). Si tratta anche della terza volta nella storia del cinema che la statuetta per la miglior regia viene consegnata ad una donna: prima di Jane Campion la categoria era stata vinta solo da Kathryn Bigelow per The Hurt Locker nel 2010 e da Chloe Zhao per Nomadland nel 2021.

Per altri approfondimenti sugli Academy Awards 2022, avete visto cosa è successo tra Will Smith e Chris Rock?