Oscar 2022, Jane Campion non ci sta: 'Lady Gaga meritava la nomination'

La snobbatura di Lady Gaga è stata una delle sorprese più clamorose degli Oscar 2022 finora, e adesso la regista de Il potere del cane Jane Campion ha parlato in difesa della star di House of Gucci.

"Una delle star che pensavo di trovare sicuramente nella categoria delle attrici protagoniste è Lady Gaga" ha commentato l'autrice. "Penso che sia stata semplicemente straordinaria in House of Gucci". Jane Campion ha anche esultato per la nomination di Kristen Stewart in Spencer, dicendo che è stato "fantastico" vedere riconosciuta la sua prova nei panni della principessa Diana. "Il suo lavoro è stato fantastico, e ho adorato quel film. E' incredibile".

Infine, la regista ha omaggiato la sua amica di lunga data Nicole Kidman, che ha recitato nel suo film del 1996, Ritratto di signora: "La conosco da quando aveva 14 anni", ha dichiarato la Campion. “Sono davvero felice per lei. Ho pensato che avesse fatto un bel lavoro nei panni di Lucy [in 'Being the Ricardos', ndr]".

Jane Campion è entrata nella storia come la prima donna ad essere nominata due volte nella categoria Miglior Regista. L'autrice era stata precedentemente premiata dall'Academy per The Piano del 1993: quell'anno Steven Spielberg vinse per Schindler's List, mentre la Campion portò a casa il premio per la migliore sceneggiatura originale. Anche quest'anno si riproporrà la sfida Jane Campion v Spielberg, con West Side Story e Il potere del cane entrambi tra i film più nominati. Secondo voi chi vincerà? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture, ecco perché potrebbe essere l anno di Netflix agli Oscar 2022.