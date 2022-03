Oscar 2022: anche James Cameron contro la decisone dell' Accademy

Anche James Cameron si unisce ai numerosi artisti di Hollywood che nei giorni scorsi non hanno preso bene la controversa decisione dell' Academy di non premiare live 8 candidature agli Oscar 2022.

Con una lettera indirizzata al presidente dell'AMPAS David Rubin, il regista di Avatar si è unito ai numerosi registi che hanno criticato la decisione dell'Academy, come Guillermo del Toro, Kathleen Kennedy e il compositore John Williams, chiedendo di fare marcia indietro riguardo la scelta di non premiare in diretta alcune categorie, tra le quali Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Montaggio e Miglior Trucco.

"Noi sottoscritti vi esortiamo con la massima fermezza, insieme ai vostri colleghi della Commissione Premi, a revocare la vostra decisione di rimuovere la presentazione di otto categorie di premi dalla trasmissione televisiva in diretta della cerimonia degli Academy Awards di quest'anno", scrive il regista.

"Per quasi un secolo, gli Academy Awards hanno riconosciuto e onorato tutti i mestieri essenziali nel cinema. Ora, mentre ci avviciniamo al 100° anno degli Oscar, siamo profondamente turbati dal fatto che tutto questo venga offuscato dal valore di alcune discipline cinematografiche rispetto ad altre".

"Cercare nuovo pubblico rendendo la trasmissione televisiva più divertente è un obiettivo lodevole e importante, ma questo non può essere raggiunto sminuendo gli stessi mestieri che, nelle loro espressioni più straordinarie, rendono l'arte del cinema degna di essere celebrata".