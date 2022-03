Oscar 2022, Jaden Smith difende suo padre: 'É così che si fa'

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock continua ad essere il principale argomento di discussione degli Oscar 2022 e nelle ultime ore sulla questione è intervenuto anche Jaden Smith che con un post su Twitter ha preso le difese del padre.

Il giovane cantante ha semplicemente detto: "É così che si fa" sottolineando come il gesto del padre non sia stata poi così sbagliato se si considera il comportamento scorretto tenuto da Chris Rock nei confronti di sua madre. E se Will Smith rischia di perdere l'Oscar poco importa.

Molti a dire il vero, continuano ancora a dubitare sull'attendibilità di quanto accaduto, ipotizzando che questo siparietto sia stato di fatto organizzato a tavolino per migliorare gli ascolti della Notte degli Oscar assai deludenti negli ultimi anni. Non sappiamo quale sia la verità ma a giudicare dalla reazione di Will Smith alla premiazione, sembrerebbe tutto più che reale.

L'attore che ha trionfato nei panni di King Richard ha infatti calcato il palco in lacrime scusandosi con l'Academy e i colleghi per il brutto gesto compiuto e definendosi egli stesso un personaggio folle quasi al pari del padre delle talentuose sorelle Williams. Staremo a vedere nelle prossime ore se questo schiaffo dato a Chris Rock avrà delle conseguenze. Voi che ne pensate?