Oscar 2022, Hans Zimmer festeggia il premio per Dune in accappatoio!

La notte scorsa, Hans Zimmer ha vinto l'Oscar per la colonna sonora di Dune bissando così il successo di quasi trent'anni fa ottenuto per le musiche de Il Re Leone della Disney. Un trionfo sicuramente meritato, alla luce dello sforzo creativo e produttivo per il film di Denis Villeneuve, che il musicista ha festeggiato in maniera improvvisata.

Zimmer ha pubblicato qualche foto e anche un video sui suoi account social per ringraziare tutti della vittoria agli Oscar, ammettendo di essere stato svegliato in piena notte dalla figlia: "Sono le due del mattino ad Amsterdam e mia figlia Zoë mi ha svegliato per andare al bar dell'hotel. Wow!!". Dopodiché Zimmer si è scattato qualche foto indossando solo il pigiama e sopra un accappatoio, tenendo in mano una riproduzione giocattolo della mitica statuetta.

In totale, Dune ha vinto 6 Oscar nel corso della cerimonia di premiazione, tutti per premi tecnici: come detto colonna sonora, ma anche sonoro, fotografia, scenografia, montaggio ed effetti visivi.

Qualche giorno fa Warner Bros. ha condiviso un video della soundtrack di Dune in cui Zimmer esegue live un brano accompagnato dal suo gruppo, mentre dietro di loro su uno schermo scorrono le immagini più importanti del sensazionale adattamento cinematografico di Denis Villeneuve.

Nel frattempo, Villeneuve ha confermato che la sceneggiatura di Dune Parte Due è pronta e che questa a quanto pare riserverà un ruolo maggiore per Zendaya. "Per Zendaya, vi dico solo che che la prima parte era una promessa. So che l'abbiamo vista di sfuggita nella prima parte, ma nella seconda avrà un ruolo importante. Seguiremo Timothée e Zendaya nelle loro avventure nel deserto. Questa è la cosa più eccitante per me nel tornare ad Arrakis, passare di nuovo del tempo con quei personaggi", ha dichiarato il regista.