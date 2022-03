Oscar 2022, Guillermo del Toro sui cambiamenti alla cerimonia: 'Non era l'anno giusto'

Guillermo del Toro si è recentemente scagliato contro le recenti modifiche apportate alla Notte degli Oscar dall'Academy aggiungendo che in un anno così difficile per il settore cinematografico non solo americano ma di tutto il mondo, forse questo era il momento peggiore per operare questo genere di modifiche.

Il regista messicano si riferisce infatti alle recenti modifiche che l'Academy ha imposto già a partire dalla prossima edizione della cerimonia di consegna dei Premi Oscar che si terrà il 27 marzo; i principali cambiamenti riguardano la scelta di non mostrare la premiazione in diretta tv di 8 categorie, con l'obiettivo di snellire la cerimonia, spesso giudicata troppo lunga e noiosa.

Ad essere escluse sono le categorie di miglior cortometraggio documentario, miglior montaggio, miglior trucco, miglior colonna sonora originale, miglior scenografia, miglior cortometraggio d'animazione, miglior cortometraggio live action e miglior sonoro. Molto discusso è anche l'Oscar assegnato dai fan. Verrà mostrato un montaggio dei discorsi dei vincitori, che non verranno quindi premiati nel corso della celebre Notte degli Oscar.

Del toro, che lunedì scorso ha ricevuto il Filmmaking Achievement Award agli Hollywood Critics Association Awards, ha detto ritirando il premio: "Non facciamo film da soli, li facciamo insieme e le persone che li hanno realizzati con noi, stavano rischiando tutto per farli nel bel bel mezzo di una pandemia. Se ci doveva essere un anno per farlo, non è certo questo per non sentire i loro nomi dal vivo agli Oscar. Questo è l’anno per dirli ad alta voce!".

Insomma, non solo questo tipo di modifica alla cerimonia sarebbe un insulto a coloro che vengono premiati, ma arriverebbe anche con un tempismo davvero pessimo, vista la situazione attuale. Voi che ne pensate, siete d'accordo con le critiche di Guillermo del Toro?

Per maggiori approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, ultimo film del regista messicano. Inoltre, ecco dove sarà possibile vedere gli Oscar 2022.