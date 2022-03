Oscar 2022, ecco la foto della reunion di Andrew Garfield e Zendaya sul red carpet!

Hanno sperato in molti nella vittoria di Andrew Garfield agli Oscar, dove concorreva nella categoria Miglior Attore Protagonista. Il trionfo, però, non è arrivato. Ma i fan di Spider-Man possono dirsi comunque felici: l'attore, infatti, si è riunito con Zendaya nel corso della cerimonia, regalandoci un bellissimo scatto dell'incontro.

Come sappiamo Spider-Man: No Way Home ha ricevuto una sola nomination per i Migliori Effetti Visivi, tuttavia i suoi protagonisti erano presenti alla cerimonia. E non solo per la pellicola firmata Sony/Marvel, ma anche per le altre fatiche che li hanno impegnati nell'ultimo anno. Garfield, infatti, oltre ad essere apparso in Spider-Man, era alla cerimonia anche per Tick, Tick...Boom! e Gli Occhi di Tammy Faye. Zendaya, invece, era presente anche per Dune, dove ha recitato nel ruolo di Chani, e che è il film che ha soffiato l'Oscar a Spider-Man nella categoria Migliori Effetti Visivi.

Nello scatto, che troverete in fondo all'articolo, i due sono sorridenti mentre ci mostrano i loro outfit, rispettivamente firmati Saint Laurent e Valentino Haute Couture.

"Adoro davvero quel film [Spider-Man] e amo davvero Amy [Pascal] e Jon Watts e Kevin [Feige] e, ovviamente Tom [Holland], e Zendaya e Jacob [Batalon] e Tobey [Maguire] e tutto il cast", aveva detto in passato Garfield a THR, quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse del fatto che la pellicola della Marvel fosse stata snobbata agli Oscar. "Quel film è stato un colosso di proporzioni che non credo nessuno di noi si aspettasse davvero. Posso solo parlare per me stesso e sono semplicemente grato di far parte di qualcosa che sta mantenendo in vita i cinema in questo momento, facendo sì che le sale siano piene, e facendo in modo che l'esperienza dal vivo o l'esperienza comune di andare al cinema rimanga intatta".

Intanto la cose potrebbero cambiare nella categoria Miglior Attore Protagonista, dove Will Smith potrebbe perdere il premio vinto: in tal caso l'Oscar verrebbe riassegnato? Chissà.