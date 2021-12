Oscar 2022, ci saranno i film Marvel? Kevin Feige: 'C'è pregiudizio verso di noi'

Quest'anno non abbiamo inserito alcun film Marvel Studios nelle nostre consuete prime anticipazioni sugli Oscar 2022, ma non ce ne voglia Kevin Feige: il leader del MCU, infatti, è convinto che tra i membri dell'Academy ci sia un po' di pregiudizio i nei confronti dei film Marvel.

Parlando con l'Hollywood Reporter per una recente intervista promozionale, infatti, il leader del Marvel Cinematic Universe ha dichiarato:

“Penso che, per quanto riguarda gli Oscar, i nostri film partano sempre un po' svantaggiati a causa del grande logo Marvel che si portano dietro e di quello che secondo me è una sorta di pregiudizio nei confronti di questi film, che certamente esiste ancora. Qualche anno fa Black Panther è stato giustamente riconosciuto come il successo che è stato, ma quest'anno abbiamo avuto Shang-Chi. Una grande fetta di pubblico non aveva idea di chi fosse questo personaggio, eppure il lavoro che hanno fatto il regista Destin Daniel Cretton e il suo team è stato a dir poco meraviglioso e come abbiamo visto ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Noi ce ne siamo accorti di certo e anche il pubblico se n'è accorto: sicuramente mi piacerebbe che un giorno, prima o poi, anche l'industria possa accorgersene, così che il duro lavoro di tutte queste persone possa ricevere l'attenzione che merita".

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Intanto, per entrare ancora di più nell'atmosfera della stagione dei premi recuperate le prime previsioni sui migliori attori e le migliori attrici per gli Oscar 2022.