Oscar 2022, i film e gli attori favoriti dopo i vincitori dei Golden Globe

Due giorni fa sono stati proclamati i vincitori dei Golden Globe 2022. Il ventaglio di film e attori premiati sicuramente rispondeva alle aspettative, con West Side Story di Spielberg che è tornato a casa con un bel bottino. Ma quali sono dunque, alla luce dei Golden Globe, i favoriti agli Oscar 2022? Ecco cosa si dice.

Attenzione al film di Spielberg, che anche agli Oscar potrebbe fare il pieno di premi. Infatti il suo West Side Story è girato molto bene e presenta delle interpretazioni sicuramente memorabili. Tuttavia non sembra che i due protagonisti possano realmente ambire alla vittoria: la concorrenza è davvero tanta, e la triade Kristen Stewart (con Spencer), Olivia Colman (con La Figlia Oscura) e Jessica Chastain (Gli Occhi di Tammy Faye) sembra in testa, con una Nicole Kidman che dopo la vittoria ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico per Being the Ricardos ha guadagnato nuovamente terreno.

Per quanto riguarda la categoria miglior attore protagonista la situazione non sembra migliore. La vittoria di Andrew Garfield con Tick Tick...Boom! ha rimescolato le carte, facendolo salire nella classifica dei favoriti. L'attore, infatti, ha offerto un'interpretazione perfetta nel ruolo dello scomparso Jonathan Larson. Tuttavia Will Smith (Una Famiglia Vincente) e Benedict Cumberbatch (Il potere del cane) potrebbero essere piuttosto insidiosi per lui. In tutto ciò non bisogna dimenticare il Cyrano di Peter Dinklage, che ha regalato una performance commovente in questo ruolo. Purtroppo nella classifica dei favoriti Dinklage scivola più in basso, ma di certo non per demerito. Bisogna ricordare che parliamo degli Oscar.

Passiamo alla categoria miglior film, la più complicata insieme a miglior regista. Mentre nell'ultimo caso sembra che sarà un testa a testa tra Spielberg e Jane Campion, che hanno fatto due lavori molto diversi e ambedue incredibili sui rispettivi film, per la categoria che premia la pellicola migliore la storia non sembra essere semplice. Tanti i titoli significativi arrivati in sala quest'anno. Tra i favoriti ritroviamo ancora una volta West Side Story e Il Potere del Cane, che hanno trionfato ai Golden Globe nelle proprie categorie. Tuttavia Belfast sembra prendere terreno in questo caso. E ricordiamo che alle spalle restano altre incredibili pellicole ancora non citate, come Don't Look Up e Dune, solo per dirne due.

Come attori non protagonisti, invece, Kodi Smit-McPhee e Ariana DeBose, che hanno conquistato anche i Golden Globe sembrano saldamente in testa per il momento.

