Oscar 2022, quali sono i film d'animazione in lizza per le nomination?

Stiamo pian piano scoprendo quali saranno i titoli in lizza per le nomination agli Oscar 2021, e ad esempio i vari paesi come l'Italia con è È Stata la Mano di Dio e la Francia con Titane hanno già scelto i propri rappresentanti. Ma sul piano dei film d'animazione, quali sono le pellicole che hanno passato la prima scrematura?

A quanto pare, il 2022 sarà un po' meno animato (passateci il gioco di parole) del 2021, almeno in partenza, poiché rispetto alla cifra record dello scorso anno con 32 film in lizza per la nomination, quest'anno i film d'animazione che si contenderanno l'onore saranno 26, da cui poi ne verranno ovviamente scelti solo 5 che arriveranno "in finale".

Così tra un film Pixar e una produzione nipponica, un rappresentante di Illumination Entertainment e una pellicola targata Netflix, ecco quali lungometraggi animati potrebbero entrare a far parte della categoria Best Animated Feature:

The Addams Family 2

The Ape Star

Back to the Outback

Belle

Bob Spit – We Do Not Like People

The Boss Baby: Family Business

Cryptozoo

Encanto

Flee

Fortune Favors Lady Nikuko

Josee, the Tiger and the Fish

The Laws of the Universe – The Age of Elohim

Luca

The Mitchells vs. the Machines

My Sunny Maad

Paw Patrol The Movie

Pompo the Cinephile

Poupelle of Chimney Town

Raya and the Last Dragon”

Ron’s Gone Wrong

Sing 2

The Spine of Night

Spirit Untamed

The Summit of the Gods

Vivo

Wish Dragon

E voi, per quale tiferete? Fateci sapere nei commenti.