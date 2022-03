Oscar 2022: Elliot Page e J.K. Simmons sul palco per una mini-reunion di Juno!

Nel corso dell'ultima notte degli Oscar, schiaffo di Will Smith a Chris Rock a parte, si è verificato un altro momento sorprendente: Elliot Smith ha fatto il suo ingresso sul palco presentando al fianco di J.K. Simmons l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale (poi andato a Belfast di Kenneth Branagh) in una mini-reunion del cast di Juno.

Sul palco accanto ai due c'era anche Jennifer Garner che interpretava la madre adottiva del bambino che Juno portava in grembo nel film di Jason Reitman. Sono passati quindici anni dall'uscita della pellicola e sembrava doveroso celebrare tale ricorrenza sul palco della Notte degli Oscar.

Protagonisti di qualche breve battuta prima di consegnare il premio a Branagh, Jennifer Garner ha commentato dicendo che la sceneggiatura di Juno "sembrava nuova ed eccitante" ancor prima della sua vittoria agli Oscar 2008. Page ha aggiunto che "Juno mi ha catturato fin dalla prima pagina ed era completamente infuso della voce distintiva di Diablo Cody. Era diverso da qualsiasi cosa avessi mai letto prima".

J.K. Simmons, Premio Oscar per la sua interpretazione in Whiplash, ha ricordato con affetto alcuni ricordi della sceneggiatura che riflettono il fascino unico che Juno ha portato con sé: "[C'erano] sicuramente alcune frasi che non avevo mai letto prima. Un paio mi vengono in mente: 'Your Eggo is preggo' e 'pork swords'".

Insomma, un siparietto divertente e nostalgico lontanissimo dall'imbarazzante vicenda che ha visto protagonista Will Smith. L'attore, che è stato premiato con l'Oscar per King Richard qualche ora dopo il fattaccio, ha chiesto scusa nel suo discorso. Anche Gabriele Muccino ha commentato la figuraccia di Smith così come il figlio Jaden Smith.

"Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così il controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora", sono ste le parole del regista italiano.