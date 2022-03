Oscar 2022, l'elenco di tutti i vincitori: beffa per Netflix, trionfano Coda e Apple

Gli Oscar 2022 si sono appena conclusi, con la cerimonia annuale tornata finalmente al Dolby Theatre dopo i cambiamenti apportati a causa della pandemia di covid-19 nelle scorse edizioni.

E a pochi minuti dal trionfo di Jane Campion come miglior regista, è stato anche annunciato il film vincitore della serata: eletto film dell'anno è stato Coda, che ha sancito la prima vittoria di Apple nella categoria principale; si tratta del primo Oscar al miglior film dell'anno consegnato ad una piattaforma di streaming, una vera beffa per Netflix che ha aperto la strada in tal senso e che da anni rincorre la statuetta più ambita dell'Academy. Il film che torna a casa col maggior numero di Oscar invece è Dune, che ha ritirato un totale di sei statuette.

Qui sotto ecco l'elenco completo dei vincitori degli Oscar 2022:

Miglior film : Coda, Sian Heder

: Coda, Sian Heder Miglior regia : Jane Campion, Il potere del cane

: Jane Campion, Il potere del cane Miglior sceneggiatura originale : Kenneth Branagh, Belfast

: Kenneth Branagh, Belfast Miglior sceneggiatura non originale : Sian Heder, Coda

: Sian Heder, Coda Miglior attore protagonista : Will Smith, King Richard

: Will Smith, King Richard Miglior attrice protagonista : Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

: Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye Miglior attore non protagonista : Troy Kotsur, Coda

: Troy Kotsur, Coda Miglior attrice non protagonista : Ariana DeBose, West Side Story

: Ariana DeBose, West Side Story Miglior film internazionale : Drive my car

: Drive my car Miglior film d'animazione : Encanto

: Encanto Miglior documentario : Summer of Soul

: Summer of Soul Miglior cortometraggio : The Long Goodbye

: The Long Goodbye Miglior cortometraggio documentario : The Queen of Basketball

: The Queen of Basketball Miglior cortometraggio animato : The Windshield Wiper

: The Windshield Wiper Miglior fotografia : Dune

: Dune Miglior montaggio : Dune

: Dune Migliori effetti speciali : Dune

: Dune Miglior trucco e acconciatura : The Eyes of Tammy Faye

: The Eyes of Tammy Faye Miglior scenografia : Dune

: Dune Migliori costumi : Crudelia

: Crudelia Miglior sonoro : Dune

: Dune Migliore colonna sonora : Dune

: Dune Miglior canzone originale: Billie Eilish, No time to die

Avete seguito la diretta? Quali sono i vostri pensieri 'a caldo' sui film e gli artisti vincitori dei Premi Oscar 2022? E la lite tra Will Smith e Chris Rock? Ditecelo nella sezione dei commenti.