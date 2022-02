Oscar 2022, al Dolby Theatre ci saranno ben tre presentatori!

L'Academy sembra intenzionata a passare da un estremo all'altro: dopo ben tre edizioni prive di presentatore, infatti, alla Notte degli Oscar di quest'anno troveremo non un solo host, ma addirittura tre diversi presentatori che dovrebbero alternarsi nel corso delle varie fasi dell'attesissima cerimonia di premiazione.

L'indiscrezione è trapelata a pochi giorni dall'annuncio delle nomination agli Oscar 2022, ma per ora non scende nel dettaglio dei nomi degli host in questione: probabile che al momento l'Academy stia ancora vagliando i profili ritenuti adatti, ma è praticamente certo che la cerimonia di premiazione sarà suddivisa in tre segmenti, ognuno dei quali presentato da un volto diverso.

Un modo come un altro per non scaricare tutte le responsabilità su una sola persona, visti i precedenti non particolarmente incoraggianti: in tal senso basta ricordare la rinuncia di Kevin Hart nel 2019, ma anche l'imbarazzo di Jimmy Kimmel durante il famigerato La La Land-gate del 2018 o gli impietosi commenti riservati alla conduzione targata Chris Rock l'anno precedente.

Le ultime conduzioni degne di nota, in tal senso, sembrerebbero esser state quelle di Neil Patrick Harris ed Ellen DeGeneres: riusciranno i tre prescelti di quest'anno a mantenere le aspettative? Lo scopriremo tra qualche settimana! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulle nomination agli Oscar 2022.