Oscar 2022, i dirigenti spiegano:'Era giunto il momento di cambiamenti radicali'

In questi giorni si sta parlando moltissimo dei cambiamenti in seno ai premi Oscar annunciati dall'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, che riguarderanno già la prossima edizione. Ne hanno parlato in queste ore a Deadline anche David Rubin e Dawn Hudson, rispettivamente presidente e CEO dell'Academy.

I principali cambiamenti riguardano la scelta di non mostrare la premiazione in diretta tv di 8 categorie, con l'obiettivo di snellire la cerimonia, spesso giudicata troppo lunga e noiosa.

Ad essere escluse sono le categorie di miglior cortometraggio documentario, miglior montaggio, miglior trucco, miglior colonna sonora originale, miglior scenografia, miglior cortometraggio d'animazione, miglior cortometraggio live action e miglior sonoro. Molto discusso è anche l'Oscar dei fan.



Verrà mostrato un montaggio dei discorsi dei vincitori, che non verranno quindi premiati nel corso della celebre Notte degli Oscar.

Ecco le parole di Rubin e Hudson, che spiegano comunque come le categorie avranno il loro spazio:"Il consiglio ha discusso e concordato sulla necessità di apportare modifiche alla cerimonia, per consentire uno show celebrativo che non duri più di tre ore. Una discussione in corso con maggior urgenza per lo show di quest'anno. La decisione di mostrare 8 categorie nella nostra prima ora al Dolby Theatre è stata la soluzione creativa a cui sono giunti i nostri produttori, i nostri funzionari e il nostro comitato dei premi. [...] Ogni categoria sarà celebrata in diretta. [...] Abbiamo pensato: come possiamo fare ad essere più rispettosi verso tutti i candidati e i vincitori? E in un anno critico in cui sapevamo di dover apportare delle modifiche abbiamo elaborato questo piano".



Una modalità che è già stata sperimentata e che non è nuova nemmeno per l'Academy. Piacerà agli spettatori? Nel frattempo scoprite i vincitori dei SAG Award, annunciati ieri notte.