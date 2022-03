Gli Oscar 2022 devono ancorai iniziare ma Dune ha già vinto 4 statuette!

Dune parte letteralmente in quarta agli Oscar 2022, dato che lo sci-fi diretto da Denis Villeneuve è giù stato premiato con quattro statuette ai 94esimi Academy Awards.

Come saprete quest'anno 8 categorie non saranno premiate in diretta - decisione dell'Academy che ha portato a numerose proteste e controversie - e infatti a pochi minuti dall'inizio della serata, proprio durante le battute finali della cerimonia del tappeto rosso, l'Academy ha annunciato gli otto vincitori sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter.

Insomma, Dune si presenterà agli Oscar 2022 con quattro Oscar già in tasca, letteralmente, dato che il film della Warner Bros. tratto dal romanzo di Frank Herbert ha vinto nelle categorie di miglior montaggio, miglior sonoro, miglior colonna sonora (ad Hans Zimmer, il suo secondo Oscar) e quello per le migliori scenografie. Inoltre, The Eyes of Tammy Faye è stato insignito dell'Oscar per il miglior trucco e acconciatura, mentre l'Oscar per il miglior cortometraggio è andato a The Long Goodbye, quello per il miglior cortometraggio documentario è andato a The Queen of Basketball e infine quello per il miglior cortometraggio animato è andato a The Windshield Wiper.

Cosa ne pensate di questa premiazione in differita?