Oscar 2022, sarà davvero l'anno dello streaming? Le possibilità di Apple TV e Netflix

C'è solo una cosa che i servizi di streaming on demand vogliono più dei nuovi abbonati mensili: la legittimazione da parte dell'Academy, e in questo senso gli Oscar 2022 che andranno live stanotte 'rischiano' di fare la storia.

A poche ore dalla cerimonia infatti gli strafavoriti della serata sono Coda e Il potere del cane, film prodotti e distribuiti da due diversi servizi di streaming on demand, Apple TV Plus e Netflix: Coda, conosciuto in Italia anche come I segni del cuore, è il secondo film della regista Sian Heder (dopo Tallulah) e in base ai premi anticipatori degli Oscar è il favorito della serata, avendo già vinto il premio per il miglior cast ai SAG Awards, il premio per la miglior sceneggiatura ai WGA Awards e anche l'ambito premio per il miglior film ai PGA Awards, tutti riconoscimenti che statisticamente preludono alle statuette degli Oscar; nel frattempo Il potere del cane, che per mesi è stato il frontrunner assoluto e che ancora indubbiamente lo è nella categoria per la miglior regia (Jane Campion ha vinto il DGA Awards pochi giorni fa), si presenta sul tappeto rosso del Dolby Theatre col maggior numero di nomination della serata, ben dodici (diventando di conseguenza uno dei film più nominati di sempre agli Oscar).

Insomma gli Oscar 2022 si presentano con due film 'streaming' davanti a tutti, e potrebbero definitivamente legittimare un metodo produttivo-distribuitivo che negli ultimi anni ha fatto non poco discutere, specialmente a Hollywood. La patata bollente ora come ora è nelle mani di Netflix, che rischia davvero grosso: essendo diventato il maggior esponente o per meglio dire rappresentante del 'nuovo cinema streaming' (basti pensare le numerose chance di vittoria arrivate agli Oscar degli scorsi anni, tra Roma, Storia di un matrimonio e The Irishman fino a risalire ai tempi di Mudbound e alla snobbatura di Beasts of No Nation) rischia all'improvviso di farsi superare da Apple TV+.

Secondo voi cosa accadrà questa notte? L'Academy eleggerà per la prima volta miglior film un'opera prodotta da un servizio streaming, oppure verranno ignorati i premi delle Gilde e a sorpresa sarà decretato vincitore un terzo film? Fate le vostre previsioni nei commenti!