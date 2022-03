Oscar 2022, cosa ci svela il linguaggio del corpo di Jada Pinkett-Smith?

La reazione di Will Smith alla battuta di Chris Rock su Jada Pinkett-Smith è arrivata come un fulmine al cielo sereno durante la scorsa Notte degli Oscar: prima di quel momento, infatti, la coppia non sembrava aver dato alcun segnale di nervosismo, come dimostra l'analisi di un esperto in linguaggio del corpo.

Mentre un video svela la reazione di Jada Pinkett-Smith allo schiaffo assestato da suo marito a Chris Rock, dunque, le parole del communication coach Jess Ponce III ci parlano di una coppia che, nonostante fosse già stata presa di mira da Regina Hall nei minuti precedenti al monologo di Rock, sembrava assolutamente rilassata.

Ponce punta in particolar modo sul gesticolare della donna, che mentre Hall scherzava sull'ormai nota questione della coppia aperta puntava le dita in sua direzione come a dire "mi hai beccata": nulla, dunque, che lasciasse trasparire nervosismo, tanto più che lo stesso Will Smith non sembrava in alcun modo disturbato dalla cosa.

Possibile, dunque, che Rock abbia toccato un nervo scoperto, o anche che i trascorsi tra il comico e Will Smith abbiano effettivamente reso l'intera situazione più esplosiva del previsto: la verità, comunque, continueranno a conoscerla soltanto i diretti interessati. Certo è, in ogni caso, che le polemiche di questi ultimi giorni sembrano ancora ben lontane dal placarsi.