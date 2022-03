Oscar 2022, come da tradizione arrivano prima i Razzie Awards: Jared Leto peggior attore

I Razzie Awards 2022 anche quest'anno arrivano, come da tradizione, il giorno prima della consegna degli Premi Oscar, con Jared Leto di House of Gucci premiato come peggior attore e il musical sulla principessa Diana eletto peggior film dell'anno.

Oltre ai vari vincitori, incluso Bruce Willis nella categoria esclusiva dedicata ai peggiori film di Bruce Willis usciti nel 2021, quest'anno i Razzie hanno anche 'redento' alcuni attori con dei premi speciali: si tratta di Will Smith, che in passato ha vinto quattro Razzies nel corso della sua carriera e che ha vinto oggi il 'Redeemer Award' per il suo ruolo in King Richard, e poi ancora Jamie Dornan (Belfast) e Nicolas Cage (Pig). Negli scorsi anni, il Redeemer Award era andato ad Eddie Murphy nel 2020 e a Melissa McCarthy nel 2019.

Qui sotto tutti i 'vincitori' dei Razzi Awards 2022:

WORST PICTURE - Diana the Musical (The Netflix Version)

- Diana the Musical (The Netflix Version) WORST ACTO R - LeBron James / Space Jam: A New Legacy

R - LeBron James / Space Jam: A New Legacy WORST ACTRESS - Jeanna de Waal / Diana the Musical

- Jeanna de Waal / Diana the Musical WORST SUPPORTING ACTRESS - Judy Kaye (per Queen Elizabeth e Barbara Cartland)/ Diana the Musical

- Judy Kaye (per Queen Elizabeth e Barbara Cartland)/ Diana the Musical WORST SUPPORTING ACTOR - Jared Leto / House of Gucci

- Jared Leto / House of Gucci WORST PERFORMANCE by BRUCE WILLIS in a 2021 MOVIE (Special Category) Bruce Willis / Cosmic Sin

(Special Category) Bruce Willis / Cosmic Sin WORST SCREEN COUPLE - LeBron James & Any Warner Cartoon Character / Space Jam: A New Legacy

- LeBron James & Any Warner Cartoon Character / Space Jam: A New Legacy WORST REMAKE, RIP-OFF or SEQUEL - Space Jam: A New Legacy

- Space Jam: A New Legacy WORST DIRECTOR - Christopher Ashley / Diana the Musical

- Christopher Ashley / Diana the Musical WORST SCREENPLAY - Diana the Musical / sceneggiatura di Joe DiPietro, musica e testi di DiPietro e David Bryan

Per altri approfondimenti, ecco le peggiori snobbature della storia degli Oscar. I premi Oscar 2022, lo ricordiamo, saranno consegnati nella notte italiana tra domenica 27 e lunedì 28.